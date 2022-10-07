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لبنان

قوى الأمن أقفلت مركز تجميل... ما السبب؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 07:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من قوى الامن الداخلي قامت بأغلاق أحد مراكز التجميل على طريق الميناء في طرابلس، لعدم مطابقته الشروط اللازمة.
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