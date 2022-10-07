Advertisement

لبنان

كارثة صحية.. التجمّع الطبيّ الاجتماعيّ يحذر من انتشار الكوليرا في لبنان

Lebanon 24
07-10-2022 | 08:52
A-
A+
Doc-P-998084-638007552675150065.jpg
Doc-P-998084-638007552675150065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا "من الانتشار السريع لمرض الكوليرا في لبنان ومن كارثة صحية وزيادة الوفيات عند الاطفال وكبار السن وبخاصة في اماكن النازحين والمخيمات الفلسطينية والاماكن اللبنانية الفقيرة في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر به لبنان".
Advertisement

واشار في بيان الى "غياب الوقاية الصحية وتلوث المياه في بعض الاماكن نتيجة اتصالها بمياه المجارير وغسل الفواكه والخضار بها وسواها ".
 
 
كما وطالب "البلديات والمفارز الصحية والقطاع الصحي في المناطق بالتشدد في مراقبة صحة مياه الشفة".

وتمنى على المواطنين التأكد من مصادر المياه، وضرورة غسل اليدين قبل تناول الطعام وغلي المياه، ومراجعة المراكز الصحية عند الشعور بالاسهال القوي، الذي يؤدي الى خسارة الاملاح والتسبب بالجفاف ما يؤثر على القلب. 

وطالب وزارة الصحة بتأمين الامصال واماكن العلاج المجاني والاستشفائي قبل حصول كارثة صحية لا تحمد عقباها، خصوصا وان الطبابه اصبحت للميسورين، داعيا الى التشدد على المعابر البرية للقادمين من سوريا التي بلغت الاصابات بها بالالاف.

وذكر ان الكوليرا هي بكتيريا قاتلة في حال التأخر في العلاج، وان مدة  الحضانه تراوح بين يومين وخمسة ايام ، مؤكدا ان "الوقايه هي الاساس".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-07
02:00 | 2022-10-07
10:29 | 2022-10-07
10:09 | 2022-10-07
10:05 | 2022-10-07
09:51 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website