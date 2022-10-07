ماذا يجري في مرفأ بيروت؟

بدأ فوج إطفاء بيروت عملية رش الدواء المضاد للفطريات على الحبوب الموجودة في موقع الصوامع الشمالية في مرفأ بيروت، بعد أن تم تأمينه من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع النائب غسان حاصباني، ومتابعة من اللجنة المنبثقة عن لجنة الاشغال النيابية، حيث سيتم بعد الإنتهاء من رش الدواء استكمال المرحلة الثانية من الخطة الموضوعة سابقاً لمعالجة الحبوب والردميات ونقلها من الموقع.

Advertisement