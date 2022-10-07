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لبنان

سعد ومسعد التقيا قعقور مع وفد "لنا".. وهذا ما تم تأكيده

Lebanon 24
07-10-2022 | 09:09
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 استقبل النائبان أسامة سعد وشربل مسعد، في مكتب سعد في صيدا، النائبة حليمة قعقور مع وفد من حزب "لنا".

وتناول اللقاء، بحسب بيان لمكتب سعد، الأوضاع والمستجدات في مختلف المجالات، وتم التأكيد على النقاط الآتية:
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1- تتحمل المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان من تفاقم الانهيار في كل المجالات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتردي أوضاع مؤسسات الدولة وخدماتها وتزايد التفلتات الأمنية المتنقلة. 

2- ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. والعمل من أجل وصول مرشح من خارج منظومة الفساد والاصطفافات الداخلية والخارجية، ويحمل توجهات إصلاحية، ويتمتع بالخبرة السياسية التي تؤهله لقيادة الحوار بين اللبنانيين.

3- التمسك بكامل حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، وبالخط 29 الذي يمثل حدوده البحرية مع فلسطين المحتلة، مع رفض التنازلات التي يقدمها أركان المنظومة إرضاء للوسيط الأميركي، وبهدف إعادة تعويم هذه المنظومة. ومع التشديد على ضرورة إطلاع الرأي العام على ما يجري في التفاوض عبر هذا الوسيط، وتمكن المؤسسات الدستورية المعنية من القيام بدورها في الإشراف والرقابة.
 
4- مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين قوى التغيير، من نواب وأحزاب ومجموعات سياسية، وهيئات نقابية وشعبية، وذلك بهدف الوصول إلى برنامج نضالي مشترك للدفاع عن حقوق الناس، وبهدف تعديل موازين القوى بما يفتح الطريق أمام التغيير وإنقاذ لبنان من الانهيار".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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