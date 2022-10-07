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لبنان

أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
07-10-2022 | 09:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص قام بإطلاق النار من مسدس حربي على إخوته في الرويس شارع ابو طالب، في الضاحية الجنوبية، وفرّ الى جهة مجهولة.
 
وحضر الصليب الاحمر إلى المكان، ونقل المصابين الى المستشفى، فيما لم تُعرف دوافع مطلق النار بعد.
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إطلاق نار

الرويس

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