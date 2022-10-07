أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص قام بإطلاق النار من مسدس حربي على إخوته في الرويس شارع ابو طالب، في الضاحية الجنوبية، وفرّ الى جهة مجهولة.

وحضر الصليب الاحمر إلى المكان، ونقل المصابين الى المستشفى، فيما لم تُعرف دوافع مطلق النار بعد.