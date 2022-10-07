Advertisement

لبنان

بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات

Lebanon 24
07-10-2022 | 09:48
A-
A+
Doc-P-998098-638007583335895099.jpg
Doc-P-998098-638007583335895099.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت الأمطار المتفرقة التي تشهدها القرى والبلدات الشماليّة في عكّار، إلى وقوع حادث سيّر مروّع على أوتوستراد عدبل - الجومة بين عدد من السيارات، من دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
3 إصابات بالكوليرا في عكار (الجديد)
lebanon 24
07/10/2022 17:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة حتى الساعة تم تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار ونعمل على تقصي عن حالات أخرى (LBCI)
lebanon 24
07/10/2022 17:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مواطنون يشكون عند نقطة دوار ببنين - العبدة في عكار من حرق النفايات في المنطقة
lebanon 24
07/10/2022 17:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس متقلب وعواصف رعدية.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
lebanon 24
07/10/2022 17:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

أمطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-07
02:00 | 2022-10-07
10:29 | 2022-10-07
10:09 | 2022-10-07
10:05 | 2022-10-07
09:51 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website