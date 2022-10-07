بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات

تسببت الأمطار المتفرقة التي تشهدها القرى والبلدات الشماليّة في عكّار، إلى وقوع حادث سيّر مروّع على أوتوستراد عدبل - الجومة بين عدد من السيارات، من دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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