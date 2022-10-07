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لبنان

حريق من جزيرة أرواد السورية يلاحظه سكان طرابلس... ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
07-10-2022 | 10:29
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لاحظ اهالي مدينة طرابلس تصاعد دخان اسود كثيف وسط المياه اللبنانية بشكل واضح وبالعين المجردة.

وبعد التدقيق، افادت المعلومات ان الدخان الاسود مصدره المياه الاقليمية السورية، وتحديداً من جزيرة ارواد، وهو ناتج عن احراق الاطارات. 
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وتأتي هذه العادة احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف والتي تستمر لمدة اسبوع.
 
 
 
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