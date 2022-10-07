يُروّج عملة مزورة من فئة المئة دولار داخل محطة محروقات!

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مفرزة إستقصاء الشمال، أوقفت المدعو "ب.ا.ض" لقيامه بترويج عملة مزورة من فئة المئة دولار داخل احدى محطات الوقود في مدينة الميناء، بالقرب من مستديرة "بيستاشيو".وأُحيل الموقوف الى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.