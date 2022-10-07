Advertisement

لبنان

توضيح من شركة "الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع" حول تقرير عن جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:17
A-
A+
Doc-P-998130-638007636239242188.jpg
Doc-P-998130-638007636239242188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت شركة "الترابة الوطنية - إسمنت السبع" بيانا جاء فيه: "بعد صدور التقرير " رصد جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير " والذي تبنته منظمّة غرينبيس، يهمّ شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. الإضاءة على واقعة ثابتة، فخلال الفترة الزمنية الممتدة من 22/9/2019 لغاية 11/12/2020 والتي تمّ خلالها قياس مستوى PM2.5 (الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء) في كفرحزير وفيع كانت مقالع شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. وسائر شركات الإسمنت في المنطقة متوقفة عن العمل بنسبة 94 % (15 من 16 شهراً) لعدم السماح لها بالعمل في مقالعها من قبل وزارتي البيئة والصناعة، مما يدحض الإدعاء الصادر عن معدّ التقرير المشار إليه أعلاه حيث إستنتج بأن المصدر الرئيسي للانبعاثات هو مقالع شركات الاسمنت، علماً أنها كانت متوقفة عن العمل وبالتالي مطالبة بعضهم بإقفال الشركات او نقلها إلى مكان آخر في غير مكانه القانوني والواقعي الصحيح." 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2022-10-07
17:13 | 2022-10-07
17:03 | 2022-10-07
16:39 | 2022-10-07
14:12 | 2022-10-07
13:48 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website