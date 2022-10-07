Advertisement

لبنان

البعريني تابع حالات مصابي الكوليرا في عكار وناشد وزارة الصحة التدخل السريع للحد من انتشاره

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:20
A-
A+
Doc-P-998132-638007638658895164.png
Doc-P-998132-638007638658895164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني وزراة الصحة بضرورة التدخل السريع للحدّ من إنتشار إصابات الكوليرا، مطالبًا "بمتابعة حثيثة للحالات ومراقبة الأسباب، وضرورة التوعية على المرض والحماية منه، بعد إرتفاع عدد الإصابات في عكار الى ثلاثة".
Advertisement
 
وكان البعريني اتصل بالمستشفى الحكومي لمتابعة حالات المصابين والإطمئنان على صحتهم، متمنيا لهم الشفاء السريع والصحة والسلامة.
 
كما تابع الموضوع مع رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عبد الرحمن البزري الذي عرض جميع إمكانياته للمساعدة .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2022-10-07
17:13 | 2022-10-07
17:03 | 2022-10-07
16:39 | 2022-10-07
14:12 | 2022-10-07
13:48 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website