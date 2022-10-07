البعريني تابع حالات مصابي الكوليرا في عكار وناشد وزارة الصحة التدخل السريع للحد من انتشاره

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ناشد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني وزراة الصحة بضرورة التدخل السريع للحدّ من إنتشار إصابات الكوليرا، مطالبًا "بمتابعة حثيثة للحالات ومراقبة الأسباب، وضرورة التوعية على المرض والحماية منه، بعد إرتفاع عدد الإصابات في عكار الى ثلاثة".وكان البعريني اتصل بالمستشفى الحكومي لمتابعة حالات المصابين والإطمئنان على صحتهم، متمنيا لهم الشفاء السريع والصحة والسلامة.كما تابع الموضوع مع رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عبد الرحمن البزري الذي عرض جميع إمكانياته للمساعدة .