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لبنان

تذكرة لمقعد وزاري غير فارغ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2022 | 11:30
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يتمّ التداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بأخبار ترويجية حكومية من بينها ما يتعلق  بتوزير احدى الشخصيات  بدل شخصية وزارية مشهود لها في عملها المنتج والمجدي، علما ان التشكيلة الوزارية، لا تزال مدار أخذ وردّ، من دون تسجيل أي إختراق يُذكر في مجال حلحلة العقد. 
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إلاّ أن المفارقة هي أن هذه الشخصية، التي يتم  طرح اسمها، غير قادرة على مغادرة البلد الذي تقيم فيه، وهذا يعني في رأي أحد السياسيين الظرفاء، أن هذه الشخصية غير القادرة على قطع تذكرة العودة إلى الوطن الأم، قطعت تذكرة لهكذا اخبار معروف مصيرها سلفًا، في محاولة لحجز مقعد غير فارغ في الصفوف الأمامية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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