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لبنان

شيخ العقل في رسالة لمناسبة ذكرى المولد: للإسراع في تأليف الحكومة وانتخاب رئيسٍ للجمهورية

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:33
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هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى المسلمين واللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
 
وتمنى في رسالة أن تكون "ذكرى المولد النبويِّ الشريف، وفي هذا الوقت بالذات، دافعاً للمعنيين لتحمُّل المسؤولية وبعثِ الفرح في قلوب المواطنين، من خلال الإسراع في تأليف الحكومة وانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وبالتالي تطمين الناس على جنى أعمارِهم، والبَدء الجدّي في عمليات ترميم البلد ولجم الفساد وإطلاق ورشة إعادة بناء المؤسسات، ممّا يُعزِّز الأمل بالوطن ويبلسم الجراح ويزيل كوابيس اليأس وانعدام الثقة بالدولة.
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