Advertisement

لبنان

في أبي سمراء... امرأة تقف على سطح مبنى وتريد رمي نفسها!

Lebanon 24
07-10-2022 | 12:01
A-
A+
Doc-P-998149-638007663999053077.jpg
Doc-P-998149-638007663999053077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تريد إحدى السيدات رمي نفسها من على سطح مبنى في منطقة ابي سمراء بالقرب من مسجد خديجة في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24.
 
وقد تدخل ابناء المنطقة بمحاولة لتهدئتها. 
Advertisement

‎وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان تحسباً لأي طارئ كما تم تبليغ القوى الأمنية. 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2022-10-07
17:13 | 2022-10-07
17:03 | 2022-10-07
16:39 | 2022-10-07
14:12 | 2022-10-07
13:48 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website