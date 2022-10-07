في أبي سمراء... امرأة تقف على سطح مبنى وتريد رمي نفسها!

تريد إحدى السيدات رمي نفسها من على سطح مبنى في منطقة ابي سمراء بالقرب من مسجد خديجة في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24.



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‎وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان تحسباً لأي طارئ كما تم تبليغ القوى الأمنية.



وقد تدخل ابناء المنطقة بمحاولة لتهدئتها.‎وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان تحسباً لأي طارئ كما تم تبليغ القوى الأمنية.