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لبنان

بو حبيب التقى سفراء دول ورؤساء بعثات... هذا ما طالبوا به

Lebanon 24
07-10-2022 | 12:29
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 التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بوحبيب سفراء دول ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، الذين "طلبوا تأييد لبنان لقرار يعارض ضم أراض أوكرانية بالقوة إلى روسيا، سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
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كما عقد لقاء آخر مع  سفراء بريطانيا واليابان وأستراليا وكندا والقائم بالأعمال الاميركي، الذين تقدموا بطلب مماثل ل"دعم لبنان لمشروع القرار المذكور أعلاه".
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