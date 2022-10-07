بو حبيب التقى سفراء دول ورؤساء بعثات... هذا ما طالبوا به

Advertisement

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بوحبيب سفراء دول ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، الذين "طلبوا تأييد لبنان لقرار يعارض ضم أراض أوكرانية بالقوة إلى روسيا، سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".كما عقد لقاء آخر مع سفراء بريطانيا واليابان وأستراليا وكندا والقائم بالأعمال الاميركي، الذين تقدموا بطلب مماثل ل"دعم لبنان لمشروع القرار المذكور أعلاه".