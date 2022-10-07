إصابات متعددة بمرض اليرقان في الضنية... هذا ما تبين (صورة)

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متابعةً لملف الإصابات المتعددة بمرض اليرقان في قضاء الضنية، وبعد ان قامت مصلحة الصحة بأخذ عينات من نبع الزحلان وتحويلها لمختبر غرفة التجارة والصناعة، تبين ان مياه النبع لا تحتوي على مسببات اليرقان "Hepatitis A " انما هي ملوثة بعدة ملوثات من ضمنها المكورات العقدية البرازية.وقد أظهرت النتائج التي حصل عليها موقع لبنان٢٤ ان مياه النبع ملوثة بالكامل وتحتوي على:- قولونيات بكمية تفوق ال١٠٠٠ مستعمرة لكل ١٠٠ مل (النتيجة يجب ان تكون اقل من ١ لكل ١٠٠ مل)- مكورات عقدية برازية ١٩٢ مستعمرة لكل ١٠٠ مل (النتيجة يجب ان تكون اقل من ١ لكل ١٠٠ مل)- ايشيريشيا كولي : ٢٤٠ مستعمرة لكل ١٠٠ مل (النتيجة يجب ان تكون اقل من ١).وبناء على تلك النتائج ، تعتبر مياه نبع الزحلان في الضنية غير صالحة للشرب نهائياً، في حين ان مصدر بلدي افاد ان تلوثها من الممكن ان يكون بسبب رمي النفايات.