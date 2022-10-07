في منطقة الرميلة... فقد السيطرة على سيارته وهكذا كانت النتيجة

انقلبت سيارة في منطقة الرميلة بعدما فقد السائق السيطرة عليها، ما أدى إلى إصابة سائقها م.ر. من مواليد 1956، وزوجته ل.ر. مواليد 1964، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضر إلى المكان فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد، والصليب الأحمر، وعملا على إسعاف الجريحين، ونقلهما إلى مستشفى حمود في صيدا لتلقي العلاج.

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