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لبنان

حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 13:48
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1216638. 
 
كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10684. 
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كورونا

لبنان

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