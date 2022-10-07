الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لحل الخلافات القائمة

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أشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى "أننا لا نزال نعتقد أن التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ممكنًا".وأكدت الوزراة، "أننا سنواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لحل الخلافات القائمة".وأمس الخميس، أعلنت الخارجية الأميركية، أن "المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة والفجوات تضيق".