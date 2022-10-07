تفاؤل زاد عن حدّه

سجّلت جهات دبلوماسية على المسؤولين الكبار الإستعجال في ضخّ كمية، زادت عن حدّها، من التفاؤل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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