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لبنان

تفاؤل زاد عن حدّه

Lebanon 24
07-10-2022 | 17:03
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سجّلت جهات دبلوماسية على المسؤولين الكبار الإستعجال في ضخّ كمية، زادت عن حدّها، من التفاؤل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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