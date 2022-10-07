الشرخ الداخلي يزداد مع كل إطلالة

فُهم من قيادي سابق معارض في تيّار موالٍ أن مع كل إطلالة إعلامية لرئيسه، تزداد حدّة الشرخ الداخلي، من دون التجرؤ على إشهار المواقف المعترضة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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