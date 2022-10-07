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لبنان
الشرخ الداخلي يزداد مع كل إطلالة
Lebanon 24
07-10-2022
|
17:13
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فُهم من قيادي سابق معارض في تيّار موالٍ أن مع كل إطلالة إعلامية لرئيسه، تزداد حدّة الشرخ الداخلي، من دون التجرؤ على إشهار المواقف المعترضة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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