إهتمام بزيارة

يهتمّ مرشّحون قدماء وجُدد بزيارة مرجع روحي لوزير سابق، جرى تداول اسمه بقوة في أوساط الثنائي الشيعي وبعض الدوائر الخارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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