26
o
بيروت
30
o
طرابلس
8
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الغرب يطلب من لبنان إدانة روسيا لضمّها مناطق أوكرانية
Lebanon 24
07-10-2022
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": يسعى الغرب الى تأمين استقطاب ازاء المواجهة مع روسيا والحشد ضد ما يسميه «الاستفتاءات غير القانونية في أوكرانيا». يتعاطى مع الموضوع على انه امر جوهري ويعتقد ان روسيا انما تسعى الى تغيير قواعد اللعبة على الساحة الاوروبية وازاء العلاقة مع الاوروبيين. بعد فشل مجلس الامن بالتصويت ضد روسيا انتقلت المواجهة الى المنظمات الدولية والامم المتحدة لتضييق الخناق عليها وتأمين أوسع دعم لاوكرانيا. وفي هذا الاتجاه تحرك سفراء الدول الغربية بهدف حشد الدعم للتصويت لمصلحة القرارات التي يتقدم بها الغرب ضد روسيا في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة المزمع عقدها الاربعاء المقبل. المطلوب تحصيل ادانة واضحة لروسيا على قرارها واعتبار الاستفتاء الذي بنت عليه قرار الضم باطلاً. وخلال زيارتهم الى وزارة الخارجية تمنى سفراء الدول الغربية على لبنان بوصفه عضواً في الجمعية العمومية للامم المتحدة التصويت لادانة روسيا على قرارها والوقوف الى جانب أوكرانيا. لبنان الرسمي الذي وقف الى جانب أوكرانيا منذ بداية الازمة منطلقاً من مبدأ رفضه لاحتلال اراضي اي دولة وهو الذي عانى من الاحتلال الاسرائيلي لاراضيه ولا يزال، ودفع ثمن موقفه، لا يزال على قناعته ولكنه ورغم تأييده قرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وتأييد مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، الا انه في موضوع التصويت ضد روسيا لضمها مناطق اوكرانية وجد نفسه أمام مسألة جوهرية وهي ازدواجية المعايير في التعاطي الدولي مع القضايا المماثلة فإسرائيل التي لا تزال تحتل اراضي لبنان وتحتل جزءاً من الجولان لا يتم التعاطي معها بالسياسة ذاتها.عوضاً عن ذلك فالدول التي تطلب مساندة لبنان اليوم في مواجهة روسيا تركته يواجه أزمته الداخلية ويدفع ثمن مواقفه وحيداً ولا تدعم دولته ومؤسساتها. كانت الزيارة لسفراء الدول الغربية المعتمدين في لبنان بمثابة فرصة لاجراء مكاشفة بين وزراة الخارجية والبعثات الديبلوماسية وقد قدم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب جردة حساب امامهم بدأت من ملف النازحين وسياسة الغرب التي تعرقل عودتهم آمنين الى بلادهم الا بعد حل سياسي، وباتت تقدم مساعداتها للمؤسسات والمنظمات الدولية على حساب المؤسسات الرسمية، الى الازمة المالية.
Advertisement
تتحدث مصادر وزارة الخارجية عن لقاءي مكاشفة ومصارحة شهدتهما وزارة الخارجية، حيث استقبل بو حبيب سفراء اميركا وبريطانيا واستراليا واليابان وكندا تلاه اجتماع مع سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وغاب عن الاجتماعين سفيرا فرنسا وهولندا. والاجتماعان التقيا على الطلب من لبنان التصويت ضد قرار روسيا ضم مناطق أوكرانيا الاربع. ورداً على الطلب طلبت الخارجية الاستمهال الى حين التشاور ودرس الموضوع وتقييمه مع الرؤساء الثلاثة والرد قبيل موعد الجلسة المقررة الاربعاء المقبل. وسيكون امام لبنان احتمال من ثلاثة اما التصويت مع القرار او ضده او الامتناع عن التصويت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو ملك جمال لبنان لعام 2023.. وسابقة في العالم مشترك بساق اصطناعية قصته مؤثرة! (فيديو)
Lebanon 24
هذا هو ملك جمال لبنان لعام 2023.. وسابقة في العالم مشترك بساق اصطناعية قصته مؤثرة! (فيديو)
04:43 | 2022-10-07
07/10/2022 04:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغطٌ كبير.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف ما سيجري بين لبنان وتل أبيب
Lebanon 24
ضغطٌ كبير.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف ما سيجري بين لبنان وتل أبيب
05:54 | 2022-10-07
07/10/2022 05:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما ستفعله المصارف قريباً
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما ستفعله المصارف قريباً
04:15 | 2022-10-07
07/10/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
09:48 | 2022-10-07
07/10/2022 09:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنزٌ" قبالة شواطئ لبنان وإسرائيل تعترف بهِ.. ما هو؟
Lebanon 24
"كنزٌ" قبالة شواطئ لبنان وإسرائيل تعترف بهِ.. ما هو؟
06:36 | 2022-10-07
07/10/2022 06:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:04 | 2022-10-08
كلام لافت لعون يؤشر لتراجع الملف الحكومي واوساط حكومية تعلّق
02:30 | 2022-10-08
إسمه سرطان الثدي... المواجهة فقط تكسبكِ المعركة
02:30 | 2022-10-08
الخبز فقط صباحاً؟!
02:26 | 2022-10-08
في هذه البلدة... طفل عمر 9 سنوات يتعرض للاغتصاب
02:15 | 2022-10-08
نواب... "عالوعد يا كمون"؟
02:00 | 2022-10-08
إسرائيل لا تفهم إلاّ بلغة القوّة... هذه قناعة لبنانية
فيديو
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:56 | 2022-10-07
08/10/2022 09:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
08/10/2022 09:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
08/10/2022 09:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact