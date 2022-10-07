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لبنان
فرنجيّة والرئاسة المؤجّلة: عضّ الأصابع يبدأ قريباً
Lebanon 24
07-10-2022
|
22:44
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كتب فراس الشوفي في "الاخبار": على عكس كثيرين ممّن يهيّئون أنفسهم للاحتفال بنهاية عهد الرئيس ميشال عون، يقارب رئيس المردة المرحلة المقبلة بعقليّة مختلفة. بالنسبة إلى سليمان فرنجية، لا يمكن تحميل مسؤولية ما حصل في البلد لعون أو باسيل كما يحلو لكثيرين تصوير الأمر. بالطبع، لا يرى سياسة ملائكية من باسيل، لكن هي تراكمات الماضي وأخطاء الحاضر القريب وتحوّلات الخارج، التي أوصلت الأمور إلى الانهيار، وبات الخروج من هذا المأزق التاريخي مسؤولية الجميع.
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صحيح أن الحركة باتجاه الملفّ الرئاسي لا تزال باردة. لكن ملامح الصورة العريضة تشكّلت عند ثنائي حركة أمل وحزب الله في كيفية خوض هذا الاستحقاق بمرشّح واحد من الطرفين. مواصفات المرشّح بسيطة: التمسّك بعداء الدولة لإسرائيل والقدرة على التواصل مع الخارج والداخل، مع التأكيد على عدم تكرار تجربة ميشال سليمان ومنح الأميركيين رئيساً مجانيّاً. وأيّاً يكن اسم الرئيس، فإن حماية دور التيار الوطني الحرّ ووجوده أمر أساسي.
أمّا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فرغم أن موقفه الأخير كان قاسياً على فرنجية بوصفه مرشح مواجهة وتحدّ، وتأييده الظاهر للنائب ميشال معوض، إلا أن أحداً من متابعي الملفّ الرئاسي لا يقتنع بأنه سيستمر في تصديق رواية الخلاف السوري مع حزب الله، ورغبة الحزب في عدم انتخاب فرنجية لإقصاء أيّ دور سوري مستقبلي. بل على العكس، ثمّة اقتناع بأن التفاهم مع جنبلاط على انتخاب فرنجية مسألة وقت، وفي مرحلة تقطيع الوقت تخفّف لعبة حرق الأسماء ضغوط الخارج.على مقلب باسيل، لا تبدو المسألة بهذه الإيجابية تجاه فرنجية. بالطبع، باسيل مرشّح جدّي مع كتلة من 20 نائباً، لكن في ظروف أقسى من ظروف فرنجية في ظلّ العقوبات الأميركية. صعوبة خيار باسيل تدفع أصواتاً عديدة في داخل التيّار الوطني الحرّ إلى المفاضلة بين فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يُحسب مرشّحاً جديّاً هو الآخر. وبين هذا وذاك، يراهن باسيل على أمرين: الأوّل هو تأكده من أن حزب الله وحركة أمل ليسا بوارد القبول بجوزف عون رئيساً للجمهورية، ويزيد الأمر تأكيداً ما تسرّب عن رغبة أميركية في دعم ترشيح عون، رغم العلاقة المتقدّمة التي باتت تجمع حزب الله بقائد الجيش، بعد مرحلة فتور، تكلّلت أخيراً في التشكيلات العسكرية. وثانياً، هو إمكانية وصوله مع فرنجية إلى اتفاق على اسم رئيس يطمئنهما معاً. سعي باسيل مفهوم. ليس سهلاً عليه أن يسلّم رئاسة الجمهورية إلى رئيس شمالي من زغرتا، وهو يبني زعامة في البترون، ولا أن يقبل بشريك مسيحي «مضارب» له في الدور قرب فريق سوريا وحزب الله، وأن لا يتأثر بأصوات الرؤوس الحامية في التيار الوطني الحرّ، والتي قد يفضّل بعضها من باب النكاية وتراكمات السنوات الأخيرة أيّ مرشح على سليمان فرنجية.
يفهم فرنجية كل هذا، والحاجة إلى مصالحة مع البيئة العونيّة، ومصالحة باسيل مع بيئة المردة. وهو حين يقارب صورة الفريق، يدرك أن الوصول إلى تفاهم وتقديم التطمينات والضمانات للتيار الوطني الحرّ ممرّ إلزامي للحصول على دعم كتلة لبنان القوي للانتخابات الرئاسية. يؤكّد فرنجية رغبته في تنفيذ الإصلاحات التي يتفق عليها مع باسيل، من التدقيق الجنائي إلى ملفّ الكهرباء. لكن فرنجية لم يعتد أن يعمل بدفتر شروط ولا أن يقدم على خطوات من باب النكاية، حتى لو كلّفه ذلك خسارة أصوات التيار الوطني الحرّ وسدّة الرئاسة.
قريباً يبدأ عضّ الأصابع في الملفّ الرئاسي على وقع الفراغ القاتل. سيبقى اسم فرنجية بعيداً عن بروفات الجلسات البرلمانية، إلى حين نضوج الحلّ ووصول فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر إلى التوافق على مرشّح «مدّ اليدّ». ومهما يكن من خيار، لا يحتمل فرنجية أن يكون الانقسام داخل 8 آذار والتيار ثمناً للرئاسة.
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