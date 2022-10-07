26
o
بيروت
30
o
طرابلس
8
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تشكيل الحكومة كالترسيم ترنّح ولم يسقط
Lebanon 24
07-10-2022
|
22:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في "الديار": عندما اجتمع الرؤساء الثلاثة، ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا منذ أيام لبحث مسألة ترسيم الحدود ووضع الملاحظات النهائية على اتفاق الترسيم الذي خطّه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وبعد الانتهاء من بحث الملاحظات، فتح رئيس المجلس النيابي ملف الحكومة وبادر للحديث عن ضرورة تشكيلها، فكان جواب ميقاتي واضحاً بحسب مصادر متابعة: "أنا حاضر لأشكل الحكومة الآن"، فما كان من رئيس الجمهورية الا أن طلب التريث بعد أن قال: "لا توجد إشكالية لعدم التأليف".
Advertisement
وطال تريّث رئيس الجمهورية، تقول المصادر، مشيرة الى أن عون، خلال تشكيل الحكومات السابقة في عهده، كان يحاول جاهداً إخفاء انحيازه لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأحياناً الالتزام بمصالحه وطلباته أولا وقبل كل شيء، لكنه اليوم لم يعد يُخفي ذلك، فهو بكل بساطة يريد تعويم باسيل بعد انتهاء العهد.
ما هو المطلوب اليوم لتشكيل الحكومة سهل للغاية تقول المصادر، وهو العمل بمبدأ "من ساواك بنفسه ما ظلمك"، أي الموافقة على أن يسري "قرار التغيير" على الجميع بشكل متساو، أي يتم تبديل 6 وزراء مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأي يتمكن رئيس الحكومة من تبديل اثنين، ورئيس الجمهورية اثنين، بالإضافة الى الفريق الثالث في الحكومة والذي ينضوي تحته وزير المال، وهكذا يكون التغيير مقبولاً مع اختيار أسماء مقبولة من الجميع، فلا ندخل في دوامة الأسماء.
بحسب المصادر لم يسمع ميقاتي كلاماً مباشراً من البطريرك الماروني بخصوص رفضه تسلم الحكومة الحالية صلاحيات الرئاسة، إلا أن ما يهم الراعي اليوم وما أبلغه لميقاتي هو ضرورة صب التركيز على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد الدستورية، وهو ما سيكون أكثر إفادة من تشكيل حكومة، وبعد الرئيس وانطلاق العهد الجديد تُشكل حكومة.
بالخلاصة تؤكد المصادر أن تشكيل الحكومة كالترسيم، ترنّح ولم يسقط، وهناك تفاؤل كبير بوصوله كما الترسيم الى برّ الأمان قريباً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو ملك جمال لبنان لعام 2023.. وسابقة في العالم مشترك بساق اصطناعية قصته مؤثرة! (فيديو)
Lebanon 24
هذا هو ملك جمال لبنان لعام 2023.. وسابقة في العالم مشترك بساق اصطناعية قصته مؤثرة! (فيديو)
04:43 | 2022-10-07
07/10/2022 04:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغطٌ كبير.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف ما سيجري بين لبنان وتل أبيب
Lebanon 24
ضغطٌ كبير.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف ما سيجري بين لبنان وتل أبيب
05:54 | 2022-10-07
07/10/2022 05:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما ستفعله المصارف قريباً
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما ستفعله المصارف قريباً
04:15 | 2022-10-07
07/10/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
09:48 | 2022-10-07
07/10/2022 09:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنزٌ" قبالة شواطئ لبنان وإسرائيل تعترف بهِ.. ما هو؟
Lebanon 24
"كنزٌ" قبالة شواطئ لبنان وإسرائيل تعترف بهِ.. ما هو؟
06:36 | 2022-10-07
07/10/2022 06:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:04 | 2022-10-08
كلام لافت لعون يؤشر لتراجع الملف الحكومي واوساط حكومية تعلّق
02:30 | 2022-10-08
الخبز فقط صباحاً؟!
02:26 | 2022-10-08
في هذه البلدة... طفل عمر 9 سنوات يتعرض للاغتصاب
02:15 | 2022-10-08
نواب... "عالوعد يا كمون"؟
02:00 | 2022-10-08
إسرائيل لا تفهم إلاّ بلغة القوّة... هذه قناعة لبنانية
02:00 | 2022-10-08
السوري برا برا" .. شعار طلاب احدى الثانويات في لبنان
فيديو
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:56 | 2022-10-07
08/10/2022 09:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
08/10/2022 09:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
08/10/2022 09:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact