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لبنان

كلام لافت لعون يؤشر لتراجع الملف الحكومي واوساط حكومية تعلّق

Lebanon 24
08-10-2022 | 01:04
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من خارج المتوقع ، شكل كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس أبلغ  اشارة على تراجع عملية تشكيل الحكومة، في وقت كان يأمل" الوسطاء" في اقناع عون ورئيس "التيار الوطني الحر" بالتخلي عن الشروط القديمة والجديدة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
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رئيس الجمهورية قال خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي "ان الأولوية المطلقة يجب ان تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس". واعتبر الرئيس عون" ان الجهود يجب ان تنصب على انجاز الاستحقاق الرئاسي، لان بلداً مثل لبنان بخصوصيته وتميّزه وتعدديته، لا يمكن ان تتحقق فيه الشراكة الوطنية الكاملة والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية، ما يمكن ان يعرّضه لاوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه".
وفي تعليقها على كلام عون اعتبرت اوساط حكومية معنية " ان ما قاله رئيس الجمهورية ليس مفاجئا، وهو محق في ما قاله ، لان انتخاب الرئيس هو المسار الطبيعي في هذه المرحلة الدستورية ، وكلام فخامته يتطابق  مع رئيس الحكومة لدى زيارته بكركي امس الاول".
وشددت الاوساط" انتخاب الرئيس حكما هو الاولوية، ويجب التعاون بين الجميع لانجاز هذا الاستحقاق ومن ثم اجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة".
وتابعت الاوساط الحكومية" بالتوازي فان مساعي  تشكيل حكومة جديدة ستستمر، والمطلوب بكل بساطة اقتناع المعرقلين بأن لا جدوى من العناد وان الرهان على قلب المعادلات السياسية وتحقيق مكاسب "آخر لحظة" امر لن يتحقق.

لبنان

خاص

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