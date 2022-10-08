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لبنان

نائب مستاء من زميلته... "بكرا بتحجّمها صديقتنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2022 | 01:30
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نُقل عن نائب بيروتي إستياءه الشديد من أداء زميلة له في التكتل قائلاً:"تروق علينا شوي ، ما إلها بالقصر الا من مبارح العصر" وذلك على خلفية إحتكارها الكلام في  أثناء مناقشات بنود الموازنة وأدائها الشعبوي في الكلام، وحتى التنقل في قاعة الهيئة العامة وخارجها . 
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المصدر نقل أيضاً عن النائب ذاته  قوله:"قريباً بتحجّمها صديقتنا ، نحنا كل شغلنا الخاص إقتصاد ومنفهم إقتصاد أكثر من كل الأكاديميين".

لبنان

خاص

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