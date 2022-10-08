نائب مستاء من زميلته... "بكرا بتحجّمها صديقتنا"

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نُقل عن نائب بيروتي إستياءه الشديد من أداء زميلة له في التكتل قائلاً:"تروق علينا شوي ، ما إلها بالقصر الا من مبارح العصر" وذلك على خلفية إحتكارها الكلام في أثناء مناقشات بنود الموازنة وأدائها الشعبوي في الكلام، وحتى التنقل في قاعة الهيئة العامة وخارجها .المصدر نقل أيضاً عن النائب ذاته قوله:"قريباً بتحجّمها صديقتنا ، نحنا كل شغلنا الخاص إقتصاد ومنفهم إقتصاد أكثر من كل الأكاديميين".