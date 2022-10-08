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لبنان

غياب نواب التغيير يثير الاستياء: "ضيعان تعبنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2022 | 01:45
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ندّد عدد من قياديي "جبهة الدفاع عن الخط ٢٩"، الذين عقدوا بالأمس مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة ، بالنواب التغييريين على خلفية تغيّب عشرة نواب من أصل ١٣ عن المؤتمر ، مع العلم أن الجبهة دعتهم جميعاً وحجزت لهم الصف الأول من المقاعد وكان إسم كل نائب على كرسيه وملفه أيضاً.
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ووصل الأمر بأحد الناشطين الى  أن يصرخ بأعلى صوته  قائلاً : يوماً بعد يوم يصبحون مثل نواب السلطة وأكثر بتصرفاتهم.ضيعان تعبنا .
ولكن سرعان ما تدارك المنظمون الأمر وطلبوا من الدكتور عصام خليفة البدء بالمؤتمر وعدم إنتظار أحد والإكتفاء بمَن حضر .

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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