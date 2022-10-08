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لبنان

بوشيكيان: يستحق اللبنانيون أن ينعموا ببصيص نور

Lebanon 24
08-10-2022 | 01:36
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هنأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، بذكرى المولد النبوي الشريف.

 وقال في تصريح: "في الأعياد، يحل الأمل، تسعد القلوب، ويطمئن الناس إلى أنهم محاطون بقدرة سماوية ترعاهم وتحميهم. يستحق اللبنانيون أن ينعموا ببصيص نور يضيء الظلمة أمامهم، يخرجهم من النفق، ويضع لبنان على سكة الحلول. هم شعب مكافح له تاريخ وحضارة وثقافة، جدير بالحياة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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