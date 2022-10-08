نواب... "عالوعد يا كمون"؟

رغم أن الخدمات المتعلقة بتعبيد الطرقات تقلصت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة التي تلقي بثقلها على لبنان، إلا أن ثمة وعودًا من قبل بعض النواب، للمواطنين المستفيدين، بتعبيد الطرقات التي توصل إلى منازلهم أو مشاريعهم التجارية حين تسمح الفرصة بذلك.

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وكان سابقًا تحقيق الوعود يتأخر بسبب انتظار إقرار الموازنة، ولكن حاليًا بعد إقرارها هل يفي المسؤولون بوعودهم أو سيكون واقع الحال كما المثل القائل "عالوعد يا كمون"؟