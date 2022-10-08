Advertisement

لبنان

نواب... "عالوعد يا كمون"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-998292-638008152749895047.jpg
Doc-P-998292-638008152749895047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم أن الخدمات المتعلقة بتعبيد الطرقات تقلصت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة التي تلقي بثقلها على لبنان، إلا أن ثمة وعودًا من قبل بعض النواب، للمواطنين المستفيدين، بتعبيد الطرقات التي توصل إلى منازلهم أو مشاريعهم التجارية حين تسمح الفرصة بذلك.
Advertisement
وكان سابقًا تحقيق الوعود يتأخر بسبب انتظار إقرار الموازنة، ولكن حاليًا بعد إقرارها هل يفي المسؤولون بوعودهم أو سيكون واقع الحال كما المثل القائل "عالوعد يا كمون"؟

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:50 | 2022-10-08
05:00 | 2022-10-08
04:00 | 2022-10-08
05:36 | 2022-10-08
05:12 | 2022-10-08
05:08 | 2022-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website