27
o
بيروت
35
o
طرابلس
15
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي في ذكرى المولد النبوي الشريف: نتمنى ان تتوحد كل الارادات لانقاذ الشعب
Lebanon 24
08-10-2022
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر" "تويتر":خير ما نتمناه في ذكرى المولد النبوي الشريف،صلى الله عليه وسلم، أن تتوحد كل الارادات لانقاذ وطننا وشعبنا من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تحمل الايام المقبلة السلام والطمأنينة للجميع. كل عام وأنتم بخير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لقاء الثلاثاء" يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
"لقاء الثلاثاء" يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي الشريف
08/10/2022 12:45:52
08/10/2022 12:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بالمولد النبوي الشريف
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بالمولد النبوي الشريف
08/10/2022 12:45:52
08/10/2022 12:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما اعلنته نقابة الصحافة عن عطلة المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
هذا ما اعلنته نقابة الصحافة عن عطلة المولد النبوي الشريف
08/10/2022 12:45:52
08/10/2022 12:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من فندق "فينيسيا": نلتقي اليوم لنشهد معاً إطلاق "منتدى شباب نهوض لبنان: نحو مئوية جديدة ولنحتفل ايضاً بنهوض الفندق من جديد
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من فندق "فينيسيا": نلتقي اليوم لنشهد معاً إطلاق "منتدى شباب نهوض لبنان: نحو مئوية جديدة ولنحتفل ايضاً بنهوض الفندق من جديد
08/10/2022 12:45:52
08/10/2022 12:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نجيب ميقاتي
المولد النبوي الشريف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ضغطٌ كبير.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف ما سيجري بين لبنان وتل أبيب
Lebanon 24
ضغطٌ كبير.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف ما سيجري بين لبنان وتل أبيب
05:54 | 2022-10-07
07/10/2022 05:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
09:48 | 2022-10-07
07/10/2022 09:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنزٌ" قبالة شواطئ لبنان وإسرائيل تعترف بهِ.. ما هو؟
Lebanon 24
"كنزٌ" قبالة شواطئ لبنان وإسرائيل تعترف بهِ.. ما هو؟
06:36 | 2022-10-07
07/10/2022 06:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية
09:36 | 2022-10-07
07/10/2022 09:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-07
07/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:50 | 2022-10-08
جديد "الكوليرا" في لبنان.. معلوماتٌ تكشف العدد الحقيقيّ للحالات
05:00 | 2022-10-08
معارك ما بعد العهد...
04:00 | 2022-10-08
جلسة ١٣ تشرين… استعراض جديد على طريق الجمهورية!
05:36 | 2022-10-08
كتل رطبة تتمركز فوق تركيا تُؤثّر على لبنان... الحرارة إلى مزيد من الإنخفاض وماذا عن تساقط الأمطار؟
05:12 | 2022-10-08
الرأس المدبر لعصابة يتجوّل بطريقة مشبوهة في المتن... ماذا أعلنت قوى الأمن؟ (صورة)
05:08 | 2022-10-08
إنفجار لغم أرضي بأحد الأشخاص
فيديو
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:56 | 2022-10-07
08/10/2022 12:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
08/10/2022 12:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
08/10/2022 12:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact