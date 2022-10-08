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لبنان

ميقاتي في ذكرى المولد النبوي الشريف: نتمنى ان تتوحد كل الارادات لانقاذ الشعب

Lebanon 24
08-10-2022 | 01:45
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر" "تويتر":خير ما نتمناه في ذكرى المولد النبوي الشريف،صلى الله عليه وسلم، أن تتوحد كل الارادات لانقاذ وطننا وشعبنا من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تحمل الايام المقبلة السلام والطمأنينة للجميع. كل عام وأنتم بخير.
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