Advertisement

لبنان

إسرائيل تعارض الولايات المتحدة: ترسيم متأخر؟

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
08-10-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-998297-638008182759846792.jpg
Doc-P-998297-638008182759846792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعاملت إسرائيل مع موضوع ترسيم الحدود مع لبنان وفق نظرية ماو تسي تونغ " قفزة إلى الوراء قفزات إلى الأمام"، لكن بصورة معاكسة تماما.استعجلت استخراج الغاز من حقل كاريش والاستفادة من هلع أوروبا جراء حرمانها الغاز الروسي فإكتشفت بأنها لن تجني الثمار وحدها.
Advertisement

لعلها ارهاصات حرب أوكرانيا، حيث تحاول الولايات المتحدة الاميركية استغلال الظرف وإضعاف روسيا التي تنافسها على الساحة الدولية .هي ردة رجل على التدخل الروسي المباشر في الحرب السورية، اختلفت الحسابات لكن بقيت الرهانات واحدة حيال النفوذ الدولي بين القطبين ، خصوصا بعدما ايقن الرئيس الروسي استحالة تقدم روسيا مستقبليا من دون ان تشغل الساحة العالمية، كما في عصر الإمبراطورية السوفييتية.

في معرض الحديث عن الترسيم الحدودي يستذكر احد المواكبين للحقبة التاريخية الماضية ، التوازنات الدقيقة التي كانت سائدة بين القطبين الأميركي والسوفييتي حيال قضايا أمن إسرائيل، رغم التفاوت في دعم إسرائيل وضمان تفوقها أو التضامن مع الجانب العربي ، في سبيل الاستدلال على نفي قيام صراع روسي-أميركي مباشر فوق رقعة الشرق الأوسط.

لكن المعضلة الأساسية، تكمن بالموقف الاسرائيلي حيال منطق الترسيم البحري او البري مع لبنان، فالقضية، وفق خبير استراتيجي، تتجاوز الاتفاق على وضع المنصات، بقدر قدرة الدماغ الاسرائيلي على تحمل الرضوخ إلى شروط بعد عهود من الغطرسة والعجرفة، خصوصا في ظل تربص بنيامين نتنياهو واليمين الاسرائيلي انتخابيا، وسط حالة تأزم وتخبط غير مسبوقة في المجتمع الاسرائلي .

المصلحة الأميركية في التنقيب سريعا ، تتعارض مع الرغبة الاسرائيلية باستنزاف الوقت لتمرير الانتخابات  الداخلية من دون ضجيج الخارج،  فضلا عن كون الاسرائيلي يقاوم فكرة الترسيم البحري، كي لا تكون على شكل اذعان لشروط وتهديدات امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، لذلك يتم السعي تجنب الكأس المر مرحليا، و هذا ينعكس إرباكا واضحا من الصعب تجاوزه من دون موقف اسرائيلي حاسم على غرار الانسحاب من لبنان في أيار العام 2000.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:50 | 2022-10-08
05:00 | 2022-10-08
04:00 | 2022-10-08
05:36 | 2022-10-08
05:12 | 2022-10-08
05:08 | 2022-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website