ماذا قال "حزب الله" للفرنسيين؟

اعتبرت مصادر سياسية متابعة أنّ السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو عادت لتتصدّر الأضواء من جديد وبقوّة من خلال حراكها على أكثر من جهة لبنانية وتحديداً عندما يتعلق الأمر بملف ترسيم الحدود البحريّة.

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وأشارت المصادر إلى أنّ اللقاء الذي عقدته غريو مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مؤخراً في حارك حريك وحضره مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، قبل أيام، شكّل انعطافةً مهمة إما على صعيد الترسيم أو من خلال إرساء حالة من التهدئة ريثما يتم التوصل إلى اتفاق.



وما أصبح معروفاً في أوساط الجهات المتابعة هو أن غريو أكدت أن العدو الإسرائيلي لا يريدُ حرباً مع لبنان، إلا أن ما يجب التوقف عنده هو كلام رعد الذي جدّد موقف "حزب الله" أمام غريو عبر النقاط التالية:



1- لا قبول باستخراج الإسرائيليين للغاز من حقل كاريش قبل ضمان لبنان لحقوقه.



2- المجال قائم أمام الدبلوماسية من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق لبنان.



3- إن حصل التهديد فالردّ سيكون جاهزاً ولا تنازل عن حقوق لبنان أبداً.



4- ترف الوقت غير مُتاح أبداً ويجب أن تعلم كل الأطراف أنّ الحزب لا يتنازل عن مسؤولياته.



5- التشنّج الطارئ على صعيد ملف الترسيم في الداخل الإسرائيلي أسبابه انتخابية.