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لبنان

"الكوليرا" محصورة ضمن بؤرة واحدة والسيطرة عليها ممكنة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-10-2022 | 03:11
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بعد البلبلة التي اثيرت حول انتشار كوليرا اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض ان حاليا كل المرضى الذين عايناهم هم من منظقة موبوءة واحدة.

وقال في حديث عبر برنامج نهاركم سعيد: نتخوف من إنتشار أوسع للكوليرا إذا لم يتم تدارك الوضع في لبنان وسبق وتوقعنا وصول الكوليرا إلى لبنان وبؤرة الإنتشار لا زالت محصورة بمنطقة عكار".
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واضاف "هناك خلية أزمة متعددة الأطراف ولدينا إجتماعات متواصلة وسنقوم بجولة على المنطقة المصابة لنرى ما يحصل على أرض الواقع ونتدارك الموضوع".

واوضح ابيض ان "الكوليرا مرض سريع الإنتقال وعلينا الوقاية ويمكن ألا يكون لدى المريض عوارض الا انه اشار الى ان الكوليرا لا تنتقل بالهواء والسيطرة اسهل عليها شرط تأمين المياه السليمة ".

وتابع:  الخبر الجيد انه قد يعقد اليوم اجتماع بين اليونيسيف ووزارة الطاقة والمياه كي يتأمن المازوت لضخ مياه سليمة للمواطنين

وختم بالقول: " القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

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