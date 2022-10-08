بيانٌ يُلخّص تفاصيل زيارة زكي إلى لبنان: البلد لا يحتمل الفراغ الرئاسي

أصدرت بعثة جامعة الدول العربية في بيروت بياناً ملخصاً عن الزيارة التي قام بها الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي إلى لبنان، حيث أجرى مُحادثات مع الرؤساء الثلاثة إلى جانب عددٍ من رؤساء الأحزاب والنواب.

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وأشار البيان إلى أن زيارة زكي إلى لبنان جاءت بتكليف من أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على مواكبة لبنان في كافة المحطات المهمة، واستشعاراً منها للتداعيات الخطيرة التي ستترتب على دخول البلاد في فراغ رئاسي في حالة عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 31 الشهر الجاري.

ووفقاً للبيان، فإنّ الجولة التي قام بها زكي في بيروت هدفها استشراف آراء القيادات السياسية حول الاستحقاق الرئاسي القادم، والنظر في سبل معالجة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.

ولفت بيان البعثة إلى أنّ زكي استمع خلال اللقاءات التي قام بها إلى مختلف وجهات النظر حيال الاستحقاق الرئاسي المُقبل، وتداعيات الدخول في شغور رئاسي خصوصاً مع ضيق الوقت المتاح لاستكمال هذا الاستحقاق في موعده.

وصرح السفير حسام زكي عقب الزبارة انه استشعر تبايناً كبيراً في وجهات النظر بين الزعماء السياسيين، فضلاً عن ضعف قنوات التواصل في ما بينهم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في وضع شديد الصعوبة، خصوصاً في ضوء حالة الانشغال الدولي بالأزمة الأوكرانية.



ورأى زكي أنّ لبنان لا يتحمل حالة "الاعتياد على الازمة" أو القبول بالفراغ الرئاسي في ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها، والتي انعكست على الحالة المعيشية للمواطنين وعلى الوضع الاجتماعي في البلاد على نحو يمثل مصدر قلق وانزعاج لكافة محبي لبنان وداعميه.

وناشد زكي -خلال المقابلات التي أجراها- كافة القيادات السياسة تقديم المصلحة الوطنية والجلوس سويا وفتح قنوات التشاور من أجل التوافق على هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لافتاً الى أن ترف الوقت غير متوفر، والتعويل على الحلول الخارجية وحدها لن يسهم حل الأزمة في ضوء التوتر الشديد على الساحة الدولية وتفاقم حدة الازمات العالمية.



وجدد زكي استعداد الجامعة العربية القيام بأي دور يطلب منها لمساعدة لبنان في تجاوز الازمة السياسية، خاصة وأن كافة الاطراف التي التقاها رحبت بمواكبة الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة المهمة.