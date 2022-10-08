الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلتقي وفداً من "صندوق النقد"

التقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم في مقرها الكائن في فردان – البريستول وفد صندوق النقد الدولي الذي ضمّ كبيرة المستشارين القانونيين في الصندوق تينا سورجالياني والخبير الاقتصادي الاول في دائرة الشؤون المالية في الصندوق باتريك دوميت.

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ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة، فقد استمرّ الاجتماع لحوالى الساعتين من الوقت، وعلى إثره قالت سورجالياني: "أتينا اليوم لزيارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، ولقاؤنا هذا يعتبر جزءاً من التقييم الذي تقوم به هذه الهيئة، وقد تمّ ذلك بناء لطلب السلطات اللبنانية، حيث كنا منذ أسبوع في لبنان وقد التقينا بأطراف معنية مختلفة".