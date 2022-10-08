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لبنان

هذا ما سيحصل الثلاثاء المقبل أمام وزارة المالية

Lebanon 24
08-10-2022 | 04:01
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أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، "تمسكها بحقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني غير القابلة للتسويف بها، أو التراجع عنها. وإنسجاما مع نتائج الإستبيان الأخير المرفق، فقد سارعت اللجنة الى عقد إجتماعات متكررة بين أعضائها للخروج بمضامين وآليات تصون حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، بالتوازي مع أحقية الطلاب بالإنضمام الى معاهدهم، في ظل ظروف قاسية جدا جعلت المقبل من الأيام غير معروف النتائج".
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وتابعت: "بناء على ما تقدم تدعو اللجنة جميع الزملاء الى التلاحم والتواصل توحيدا للصف، ومنعا لأي شرذمة، وشحذ الهمم، لسلسلة تحركات تكون باكورتها مع إنطلاقة العام الدراسي إعتصاما حاشدا أمام وزارة المالية - شارع المصارف نهار الثلاثاء المقبل في 11/10/2022 في تمام 10,30 صباحا، لنعبر وبأعلى صوتنا عن تمسكنا بقدسية حقوقنا، ويتخلل الإعتصام مؤتمر صحافي عند 11,00 للإعلان عن الخطوات التصعيدية اللاحقة".
 
كما دعت اللجنة، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، و"طلابنا الأعزاء مع أهاليهم الى مشاركتنا هذا النهار النقابي للتضامن معنا"، وتوجهت الى مختلف وسائل الإعلام "من أجل مناصرة قضيتنا وتغطية الإعتصام وتسليط الضوء على تحركاتنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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