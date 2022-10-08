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لبنان

إنفجار لغم أرضي بأحد الأشخاص

Lebanon 24
08-10-2022 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لغماً أرضيّاً انفجر بأحد الأشخاص في محلة العوالي في شمسين، في البقاع الاوسط.
 
 
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