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لبنان

كتل رطبة تتمركز فوق تركيا تُؤثّر على لبنان... الحرارة إلى مزيد من الإنخفاض وماذا عن تساقط الأمطار؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 05:36
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يسيطر على لبنان طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال الامطار، مع استمرار الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و  ٢٨ درجة  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٣ درجة. 
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٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لامطار محلية بعد الظهر 
٣- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الاحد:
 
غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط امطار محلية صباحاً والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا  ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الاثنين:
 
مشمس الى غائم جزئيا والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا  ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
(ال بي سي)
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