وزير يكشف.. ماذا يجري ضمن نهر الغدير؟

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أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى ان "‏الفرق التابعة لمتعهدي الوزارة تعمل على تعميق مجرى نهر الغدير، وتنظيف كل مجراه، لضمان انسيابية المياه فيه وعدم فيضانه أثناء موسم الأمطار".وناشد حمية الأهالي "التعاون مع فرق المتعهدين للحفاظ على نظافة نهر الغدير طيلة الموسم، حرصاً على سلامتكم".