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لبنان

ضاهر: خطة التعافي نوقشت مع صندوق النقد

Lebanon 24
08-10-2022 | 06:45
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كشف مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر في مداخلة له عبر قناة "الجديد" أن خطة التعافي نوقشت مع صندوق النقد وهي تلحظ اصلاحات في اطار الاقتصاد الكلي. 
 
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