ضاهر: خطة التعافي نوقشت مع صندوق النقد

كشف مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر في مداخلة له عبر قناة "الجديد" أن خطة التعافي نوقشت مع صندوق النقد وهي تلحظ اصلاحات في اطار الاقتصاد الكلي.