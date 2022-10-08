سعد التقى الحريري: لتعزيز الخيارات الوطنية في الإستحقاق الرئاسي

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وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الوطنية، والتطرق للشأن الصيداوي على الصعد الحياتية والخدماتية والإجتماعية. إستقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري، في مجدليون الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد يرافقه مدير مكتبه طلال أرقدان، بحضور عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الدكتور ناصر حمود، المنسق العام في الجنوب مازن حشيشو والدكتور أسامة أرناؤوط.وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الوطنية، والتطرق للشأن الصيداوي على الصعد الحياتية والخدماتية والإجتماعية.

وقال سعد اثر اللقاء: "البحث مع السيدة الحريري تناول الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والمالي وتداعياته الإجتماعية وانعكاس ذلك على أحوال الناس ومعيشتهم وكيفية الخروج من هذا الواقع الى واقع افضل والى واقع سياسي أفضل".



وردا على سؤال حول موضوع استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية قال سعد: "نحن نريد ان نعزز الخيارات الوطنية في هذا الإستحقاق، هذا ما نسعى اليه مع الزملاء النواب وان شاء الله نصل الى نتيجة".