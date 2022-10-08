حول مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل... هذا ما أكّدته الخارجيّة الفرنسيّة

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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأميركية الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.ورأت أن الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، كما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار المنطقة.ودعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الجهات الفاعلة إلى القيام بدورها.