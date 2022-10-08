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لبنان
خرج من منزله في دوحة عرمون منذ 4 أيّام ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟
Lebanon 24
08-10-2022
|
08:53
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صــــدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:
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صالح إبراهيم الجاسم (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة).
الذي غادر بتاريخ 4-10-2022 منزله الكائن في دوحة عرمون، ولم يعد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 818503/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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