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لبنان

هل تسلم لبنان الملاحظات الإسرائيلية على عرض هوكشتاين؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 09:01
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن لبنان لم يتسلم حتى الساعة الملاحظات الإسرائيلية على عرض الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. 
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