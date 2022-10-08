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لبنان

خبرٌ يحسم الجدل.. ما حقيقة رفع تعرفة الكهرباء في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2022 | 09:40
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قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم السبت، إنّ مجلس الإدارة في المؤسسة يتجه إلى زيادة التعرفة الخاصة بالكيلوواط/ساعة، وأضافت: "قرار المجلس يؤدي إلى رفع التعرفة لتصبح 10 سنتات لكل أول 100 كيلوواط/ساعة، في حين أن التعرفة ستصبح 27 سنتاً للاستهلاك الذي يأتي من بعد أول 100 كيلوواط/ساعة ولكل التعرفات الأخرى". 
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وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يعتبرُ مرهوناً بشرط أساسي وهو أن يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل كل الادارات العامة والمؤسسات وقيمتها تبلغ حوالى 230 مليون دولار سنوياً، وعلى ان تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كلفة شراء الفيول العراقي. 

وتابعت: "في حال عدم القيام بهذين الاجرائين، تصبح التعرفة 37 سنتاً بدل من 27 سنتاً. أما في ما خص الرسوم الثابتة سوف تزيد 30% عما كانت عليه بالسنتات قبل الازمة المالية".

وختمت: "تجدر الاشارة إلى أنّ التعرفة سيتم تعديلها كل شهر أو شهرين بحسب تقلبات اسعار النفط و سعر صيرفة لدى مصرف لبنان".
 
 

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