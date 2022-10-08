ابو جوده تابع مسألة انفجار اللغم الأرضي في جرود كفرزبد

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تابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده مسألة انفجار اللغم الأرضي الذي وقع في جرود كفرزبد وأدى إلى إصابة المواطن م. ق. ق، مع كل من مدير غرفة العمليات في الجيش العميد جان نهرا، وقائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص ورئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العقيد محمد الأمين، والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية.وأشار ابو جوده إلى "أن الجريح الذي كان برحلة صيد في المنطقة وبعد جهود مضنية تم الوصول إليه، وجرت عملية نقله بنجاح من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى شتوره" .وتمنى ابو جوده على المواطنين "عدم التوجه او سلوك المناطق الجبلية الوعرة المتاخمة للحدود السورية وبخاصة جرود كفرزبد ،لاحتمال وجود ألغام في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم".