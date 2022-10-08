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لبنان

طبيب لبناني يفوز بجائزة في دولة افريقيّة... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
08-10-2022 | 09:56
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أقامت "POTYAs22" احتفالا في فندق "تاج بامودزي" في لوساكا - زامبيا. وقد جمع الحدث أكثر من 300 شخص حضورا وحوالى نصف مليون مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي. وتم تكريم 30 شخصية من بينهم 26 تم اختيارهم بناء على تصويت الناخبين.
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وقدم "جائزة الرئيس" الرئيس التنفيذي لـ"دايموند ميديا" كوستا موانسا إلى الدكتور اللبناني محمد الساحلي، الرئيس الرؤيوي لمستشفى ميدلاند.

وقال الساحلي إنه قد "لا يكون أذكى مدير تنفيذي- رئيس تنفيذي، ولكن لديه بالفعل أذكى زملاء، وفي ذلك دلالة على أهمية روح العمل الجماعي لتحقيق النجاح".

وأهدى الدكتور الساحلي الجائزة "لكل النساء اللواتي يكافحن بصمت أو علنا السرطان".
 

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