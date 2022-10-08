طبيب لبناني يفوز بجائزة في دولة افريقيّة... من هو؟ (صورة)

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أقامت "POTYAs22" احتفالا في فندق "تاج بامودزي" في لوساكا - زامبيا. وقد جمع الحدث أكثر من 300 شخص حضورا وحوالى نصف مليون مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي. وتم تكريم 30 شخصية من بينهم 26 تم اختيارهم بناء على تصويت الناخبين.وقدم "جائزة الرئيس" الرئيس التنفيذي لـ"دايموند ميديا" كوستا موانسا إلى الدكتور اللبناني محمد الساحلي، الرئيس الرؤيوي لمستشفى ميدلاند.وقال الساحلي إنه قد "لا يكون أذكى مدير تنفيذي- رئيس تنفيذي، ولكن لديه بالفعل أذكى زملاء، وفي ذلك دلالة على أهمية روح العمل الجماعي لتحقيق النجاح".وأهدى الدكتور الساحلي الجائزة "لكل النساء اللواتي يكافحن بصمت أو علنا السرطان".