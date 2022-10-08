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لبنان
5 أشخاصٍ بقبضة "الأمن" في الجنوب.. ما الذي فعلوه خلال الليل؟
Lebanon 24
08-10-2022
|
12:25
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أوقفت شرطة بلدية بدياس، ليل أمس الجمعة، 5 أشخاص لبنانيين كانوا يقطعون أشجار السنديان من الحرش الواقع فوق مجرى نهر الليطاني.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن العصابة كانت تقومُ منذ فترة طويلة بقطع الاشجار الحرشية المعمرة على طول مجرى الحوض الادنى لنهر الليطاني وفي التلال المحيطة به، ولم تستطع القوى الامنية إلقاء القبض على أفرادها رغم الشكاوى من قبل البلديات وعشرات المواطنين من ابناء القرى المجاورة.
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وبحسب "الوطنية للإعلام"، فإن سكان المنازل
المحيطة بالحرش سمعوا ليلاً اصوات المناشير، فأبلغوا البلدية التي أرسلت دورية لمتابعة الوضع، فتبين ان هناك عملية قص للاشجار.
واستطاعت الدورية بمساعدة مواطنين من ابناء البلدة القبض عليهم وكشف هويتهم، وعلى الفور تمت مصادرة شاحنة محملة بالحطب، وإبلاغ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بمجريات ما حصل، وقد طلب الأخير من المدعي العام البيئي متابعة القضية وعدم التساهل مع المرتكبين.
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