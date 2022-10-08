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لبنان

تحرّك وقطع طريق في طرابلس.. ما القصّة؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 12:48
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قطع مُحتجون، مساء اليوم، طريق القبة - طرابلس، احتجاجاً على استمرار توقيف أحد الأشخاص من قبل الأجهزة الأمنيّة.
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الموقوف يُدعى عصام البقار، وقد جرى توقيفه قبل نحو 25 يوماً بتهمة إطلاق نار.
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