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لبنان
تحرّك وقطع طريق في طرابلس.. ما القصّة؟
Lebanon 24
08-10-2022
|
12:48
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قطع مُحتجون، مساء اليوم، طريق القبة - طرابلس، احتجاجاً على استمرار توقيف أحد الأشخاص من قبل الأجهزة الأمنيّة.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الموقوف يُدعى عصام البقار، وقد جرى توقيفه قبل نحو 25 يوماً بتهمة إطلاق نار.
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