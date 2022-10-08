تحرّك وقطع طريق في طرابلس.. ما القصّة؟

قطع مُحتجون، مساء اليوم، طريق القبة - طرابلس، احتجاجاً على استمرار توقيف أحد الأشخاص من قبل الأجهزة الأمنيّة.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الموقوف يُدعى عصام البقار، وقد جرى توقيفه قبل نحو 25 يوماً بتهمة إطلاق نار.