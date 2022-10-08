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لبنان

إشكالٌ داخل مخيّم عين الحلوة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
08-10-2022 | 12:59
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن حصول إشكالٍ فردي في الشارع التحتاني ضمن مخيّم عين الحلوة - صيدا.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الإشكال أدّى إلى إصابة شخصين، وقد فرض استنفاراً أمنياً داخل المُخيّم لتطويق الوضع.
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