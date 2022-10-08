إشكالٌ داخل مخيّم عين الحلوة.. هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن حصول إشكالٍ فردي في الشارع التحتاني ضمن مخيّم عين الحلوة - صيدا.

ووفقاً للمصادر، فإنّ الإشكال أدّى إلى إصابة شخصين، وقد فرض استنفاراً أمنياً داخل المُخيّم لتطويق الوضع.